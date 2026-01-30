Tuzla Mekan Palmiye yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor - Son Dakika
Tuzla Mekan Palmiye yenilenen yüzüyle hizmete açılıyor

30.01.2026 13:29  Güncelleme: 13:39
Tuzla Belediyesi, modernize edilen Tuzla Mekan Palmiye ile Mercan Sahili'nde sosyal alanları genişletiyor. Yeni oturma alanları, hijyen standartları ve yenilenen mutfak ile tesis, 1 Şubat'ta yeniden hizmete açılacak.

Tuzla Belediyesince baştan sona yenilenen Tuzla Mekan Palmiye, modernize edilen yapısı ve yeni hizmet anlayışıyla yeniden kapılarını açıyor. İç ve dış mekan düzenlemeleri, yeni oturma alanları, güçlendirilen hijyen standartları, mutfak ve servis alanlarının yenilenmesiyle tesis çağdaş standartlara kavuşturuldu.

Mercan Sahili'nde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında bölgede yer alan halk plajının yeniden hizmete açılması ve iskele çevresinde yapılan çevre düzenlemeleriyle sahil hattının sosyal ve kamusal değeri artırıldı. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan Tuzla Mekan Palmiye, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla 1 Şubat Pazar günü saat 14.30'da düzenlenecek törenle yeniden hizmete açılacak. Balık ürünlerinin uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunulduğu restoran menüsünde balık çorbasından uskumruya, karides salatasından istavrite kadar çeşitli deniz ürünleri yer alacak.

"Palmiye, dönüşümün son halkası oldu"

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Mercan Sahili'nin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, "Bu bölgede yaptığımız yatırımlarla Mercan Sahili'ni yalnızca bir kıyı hattı olmaktan çıkararak, yaşayan ve değer üreten bir kamusal alan haline getirdik. Halk plajını yeniden hizmete açarak her gün ortalama bin 500 komşumuzun güvenle ve konforla faydalanabildiği bir sosyal alan oluşturduk. İskele ve çevresindeki düzenlemelerle hem günlük kullanım hem de nikah hizmetleri gibi özel anlar için nitelikli alanlar kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Palmiye Sosyal Tesisi'nin bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Bingöl, "Uzun süredir yıpranmış durumda olan bu yapıyı baştan sona ele aldık. İç ve dış mekanları yeniledik, mutfağı güncel sağlık ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde modernize ettik. Palmiye'yi sadece yenilemedik, sahil hattında yürüttüğümüz planlı dönüşümün son halkasını tamamladık. Tuzla'da kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz" dedi.

İskele Kafe ve halk plajı hizmet vermeye devam ediyor

Tuzla Belediyesine ait halk plajı, 2024 yılında yeniden hizmete açılarak vatandaşların kullanımına sunulmuştu. Yaklaşık bin 500 kişilik kapasitesiyle plaj, yaz sezonu boyunca ailelerin ve bireylerin güvenle faydalanabildiği bir sosyal alan olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Öte yandan Tuzla Mekan İskele Kafe'de çay, kahve ve meşrubat servisi yapılırken, haftanın belirli günlerinde nikah hizmeti de verilmeye devam ediliyor. - İSTANBUL

