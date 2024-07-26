Tuzla-Pendik-Adalar Feribot Seferleri Yakında Başlıyor - Son Dakika
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Tuzla-Pendik-Adalar Feribot Seferleri Yakında Başlıyor

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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Tuzla'nın deniz ulaşımının canlanacağı bu hizmet, Tuzla halkı için büyük önem taşıyor.

26.07.2024 11:24  Güncelleme: 11:41
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(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Bugün itibarıyla UKOME'den de karar oy birliği ile geçti. Çok yakında Tuzla-Pendik- Adalar feribot seferleriyle Tuzla'nın deniz ulaşımını yeniden canlandırıyor olacağız" dedi.

Geçen hafta Tuzla Halk Plajı'nın açılışını yaparak plajı ilçelilerle buluşturan Başkan Bingöl, bu hafta da Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferleri ile ilgili önemli bir gelişmeyi vatandaşlarla paylaştı.

UKOME'de söz alan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferlerinin İstanbul'un başlangıç noktası olan Tuzla için büyük önem taşıdığını belirtti. Ulaşım ağını deniz ulaşımı, raylı sistemler ve karayoluyla entegre ederek Tuzla halkı için değerli bir hizmetin hayata geçirildiğini vurgulayan Bingöl, kararın komşularına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Toplantı sonrası sosyal medya hesaplarından müjdeyi veren Bingöl, şu açıklamayı yaptı:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana durmaksızın çalışıyoruz. Amacımız, Tuzlalıların yaşam kalitesini artırmak, Tuzla'yı güzelleştirmek. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile entegre çalışarak Tuzla'nın güzelleşeceği tüm yatırımları planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bugün, Tuzla'mızın İstanbul ile bağını güçlendirmek, kentin nimetlerinden faydalanabileceği ulaşım ağlarını ortaya koymak için çok güçlü bir adım attık."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun desteği ile Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferleri hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Bingöl, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla UKOME'den de karar oy birliği ile geçti. Çok yakında Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferleriyle Tuzla'nın deniz ulaşımını yeniden canlandırıyor olacağız. Tuzla-Pendik-Adalar vapur seferlerinin başlamasında başta İBB Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm İBB ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden Tuzlalı hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İlk vapurda buluşmak üzere."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tuzla-Pendik-Adalar Feribot Seferleri Yakında Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla-Pendik-Adalar Feribot Seferleri Yakında Başlıyor - Son Dakika
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