Tuzluca'nın Deve Kuşu Sevdası - Son Dakika
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Tuzluca'nın Deve Kuşu Sevdası

Tuzluca\'nın Deve Kuşu Sevdası

Iğdır Tuzluca'da İbrahim Öner'in beslediği deve kuşları, mahallelinin ilgi odağı oldu.

29.04.2025 13:25
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yaşayan İbrahim Öner'in beslediği deve kuşları mahalle halkının ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 8 ay önce Tokat'tan getirdiği 6 yavru deve kuşunu çitlerle çevrili bahçede büyüten Öner, hayvanların kısa sürede mahallede sevilen birer figür haline geldiğini söylüyor. İbrahim Öner, 5'i dişi, 1'i erkek olan yavru deve kuşlarını büyük bir merakla satın alarak Tuzluca'daki evine getirdi.

Bahçesinde özel bir alan hazırlayan Öner, kuşların büyümesiyle birlikte çevredeki vatandaşların ilgisinin arttığını belirtti. "İlk başta sadece bir hevesle başladım ama zamanla aramızda bir bağ oluştu," diyen Öner, mahalle sakinlerinin deve kuşlarını çok sevdiğini ve sık sık görmeye geldiklerini ifade etti. Öner konuşmasında; "Bunları 2024 yılının 8. ayında getirdim. Getirdiğim zamanda bunlar küçüktü. Mahallelinin hayvanlara ilgi ve alakası çok var. Herkes bu kuşları çok sevdi. Yanı başımızda okul var çocuklar sürekli gelip bunları görüyorlar. Herkes mahalleye bu güzelliği kattığımız için çok seviniyorlar. Hayvanlar çok uysallar. Buranın etrafını hepsini kapatacağız. Çünkü çok büyünce tutamayız." dedi. Öner destek çıkılması halinde işi ticarete de dökmek istediğini belirtti. Yukarı Mahalle Muhtarı Doğan Gültekin deve kuşların mahallenin maskotları olduğunu söyleyerek; " Mahallemize bu deve kuşları renk kattı. Herkes buraya gelerek fotoğraf çekiyor" dedi. Çocuklardan Rana Öner, " Amcam buraya deve kuşlarını getirdi. Bazen gidip onları besliyor onları seviyorum. Onlarla eğleniyoruz" dedi.

Öykü Öner ise "Bu deve kuşları gelirken tavuk kadardılar. Şimdi de büyüdüler. Arkadaşlarım gelip bunları seyrediyorlar. Bu kuşları çok seviyorlar" dedi. Deve kuşlarını ilk kez görenler ise bu duruma hayret ediyor. Tuzluca'da ender rastlanan bu manzara, çevre köylerden gelen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Mahalle sakinleri, bu sevimli misafirlerin artık mahallenin simgesi haline geldiğini söylüyor. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzluca'nın Deve Kuşu Sevdası - Son Dakika

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