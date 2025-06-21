TYT Sınavı Gerçekleştirildi

TYT sona erdi, adaylar sınav deneyimlerini paylaştı

DENİZLİ - Denizli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler ter döktü. 165 dakika süren sınavın ardından üniversite adayları sınav deneyimlerini paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrenci, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için sabahın erken saatlerinde sınav salonlarının yolunu tuttu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında toplam 120 soruyu 165 dakika içinde yanıtlamaya çalıştı. Sınav merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, adayların yanı sıra aileleri de dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Denizli'de yükseköğretime geçiş sınavlarında yaklaşık 46 bin aday ter dökecek. Yükseköğretime geçiş sınavlarında Denizli'de TYT için cezaevi dahil 74 binada 214'ü engelli öğrenci olmak üzere toplam 25 bin 201 aday, AYT için 54 binada 174 engelli öğrenciyle birlikte toplam 18 bin 220 aday ve Yabancı Dil Sınavı için 12 binada 39 engelli öğrenci dahil toplam 2 bin 566 aday sınava girecek.

"Gençlerimizin geleceği belirleyen sınavlar geldi, çok heyecanlıyız"

Oğlunun sınavdan çıkmasını ve heyecanlı olduğunu dile getiren Ahmet Yıldız, "Oğlumun geleceğini belirleyen sınav geldi. Çok heyecanlıyız. Bütün gençlerimizin istedikleri yerler tutar inşallah. Hayatlarının büyük mücadeleleri burada başlıyor. Heyecandan aklıma başka bir şeyler gelmiyor" dedi.

"Geçen seneye göre sınav daha kolaydı, zorlanmadım"

Geçen senede sınava girdiğini ve geçen seneye göre daha da kolay olduğunu belirten Ayberk Arnaz, "Sınav beklediğimden kolaydı aslında. Matematik ve Türkçe de çok zorlanmadım, kolaydı. Geçen sene de sınava girmiştim ve umduğumu alamamıştım. Bu sene hep çalıştım ve tekrar sınava girdim. Bu sene geçen seneye göre daha da kolaydı. Umarım bütün herkes için hayırlısı olur diliyorum" diye konuştu.