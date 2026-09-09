UAEA: "Kuzey Kore, uranyum zenginleştirme kapasitesini artırıyor" - Son Dakika
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UAEA: "Kuzey Kore, uranyum zenginleştirme kapasitesini artırıyor"

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kuzey Kore’nin Pyongan eyaletindeki Yongbyon’da yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğunu ve Kangson’daki uranyum zenginleştirme sahasına eklenen genişletilmiş bölümün de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletindeki Yongbyon'da yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğunu ve Kangson'daki uranyum zenginleştirme sahasına eklenen genişletilmiş bölümün de faaliyete geçtiğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer programına yönelik endişeler sürerken, ülkenin nükleer kapasitesine ilişkin yeni gelişmeler gündeme geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Pyongyang'ın nükleer altyapısındaki hareketliliğin devam ettiğine dikkat çekti. Ajans tarafından yapılan açıklamaya göre; Kuzey Kore, Pyongan eyaletindeki ana nükleer kompleksi Yongbyon'da 28'e kadar santrifüj kaskadının bulunabileceği yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi inşa etti. Kangson'daki uranyum zenginleştirme sahasına eklenen genişletilmiş bölüm de faaliyete geçti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Yongbyon'daki yeni iki katlı binayı, tesisin ikinci uranyum zenginleştirme tesisi olarak tanımladı.

UAEA, Pyongyang'ın nükleer faaliyetlerini takip etmek için uydu görüntülerinin yanı sıra Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan fotoğraflar da dahil olmak üzere açık kaynaklardan yararlanıldığını belirtti. Ajans, elde edilen verilerin Kuzey Kore'nin birden fazla noktadaki nükleer altyapısını düzenli biçimde genişlettiğine işaret ettiğini bildirdi.

Ajans tarafından yayımlanan raporda, başkent Pyongyang yakınlarındaki Kangson'da bulunan uranyum zenginleştirme sahasına, 2024 yılında inşa edilen ek bölümünde ocak ayında faaliyetlerin başladığına dair göstergeler bulunduğu kaydedildi. Kuzey Kore'nin nükleer programındaki bu gelişmelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

"Veriler ciddi endişe kaynağıdır"

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Pazartesi günü Guvernörler Kurulu'na yaptığı açıklamada, "Kangson ve Yongbyon'daki zenginleştirme tesislerinin faaliyetlerini sürdürmesi ve Kuzey Kore'nin silah yapımında kullanılabilecek nükleer madde üretimini daha da artırdığına ilişkin veriler ciddi endişe kaynağıdır" demişti.

"Nükleer silah sahibi devlet statüsü artık geri döndürülemez"

Kuzey Kore'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler misyonu, geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer silah sahibi devlet statüsünün artık geri döndürülemez olduğunu savunmuştu.

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UAEA: 'Kuzey Kore, uranyum zenginleştirme kapasitesini artırıyor' - Son Dakika

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