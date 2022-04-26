Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

26.04.2022 00:57
Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak 'dedi' anlamadım" dedi.

Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BURSA

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Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi!

Aslı Sarı, Pilot, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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