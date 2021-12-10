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Uçak: "Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır" - Son Dakika

Uçak: "Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır"

10.12.2021 12:23
Uçak: "Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır"

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde yazılı açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Dünyanın gözü önünde sistemli yapılan insan hakkı ihlalleri ile hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği vahşetler sergilendiğini açıkladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde yazılı açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Dünyanın gözü önünde sistemli yapılan insan hakkı ihlalleri ile hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği vahşetler sergilendiğini açıkladı.

Uçak, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul ve ilan edilmesinin üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen, ne acıdır ki, birçok kurum ve devletin, hak gaspları ve ihlal sicilleri kabarmakta, çifte standartlı tutumlar, haksızlık ve zulme evrensel boyut kazandırmaktadır. BM'nin, ihlal ve tecavüzleri neredeyse önleyici hiçbir çaba içine girmemesi, insan haklarının değil, insan haksızlıklarının evrensel boyut kazanmasına yol açmaktadır. Özgürlüklerin olmadığı yerde hakların, hakların olmadığı yerde özgürlüklerin anlamı kalmaz. Nereden bakılırsa bakılsın, hukuk, adalet, demokrasi kavramlarıyla bağlantılı olan insan hakları, medeniyetin temel taşı ve dayanağıdır. Emperyalist sömürgeci devletlerde insan haklarının herkes için düşünülemeyeceği, ancak bir kısım seçkin insanlar için söz konusu olacağı ayrımcılığı, siyasal irade nezdinde hala kabul görebilmektedir. İnsanlığın tarihinde olmadığı kadar hak ihlallerine maruz kaldığı günümüzde de maalesef medeniyetten barbarlığa doğru vahim bir dönüşüm yaşanmaktadır.

Dünyanın gözü önünde sistemli yapılan insan hakkı ihlalleri ile hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği vahşetler sergilenmektedir. Dil, din ve ırk ayrımcılığına dayalı kitlesel katliam ve soykırımlar, siyasi, ideolojik enstrümana dönüşmüştür. İnsanlara hak vadederek onları siyasetlerine alet edenler, içine çektikleri tuzaklarda insanlığı en büyük hak kayıplarına maruz bırakmışlardır. Onlara göre gelişmesini tamamlayamamış bu kitlelere, insan olmadıkları, olamadıkları gerekçesiyle yaşama hakkı bile gereksiz görülmüştür, görülmektedir. İnsan hakları yalanı üzerinden kurulan gerçek istismarla dünyayı işgal, insanları perişan edenler, yine kendilerinin sebep oldukları terör, şiddet ve savaşlardan uzaklaşıp hayata tutunmak, hayatta kalmak için çıktıkları umut yolculuğunda göçmenleri denizlerde ölüme itenler, insanlıktan nasibini almamış sözde uygarlıklarının barbarlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Eğitim Bir-Sen olarak, insanın onurunu koruyan, umudunu canlı tutan, temel insan haklarını herkes için mümkün kılan bir dünya düzeninin hepimiz için en büyük ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. 30 yıllık hak ve özgürlük mücadelemizde her zaman haksızlığa karşı durduk, kim olduğuna bakmadan mazlumun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Uçak: Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır

Eğitim Bir Sen, İnsan Hakları, Muğla, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçak: 'Hak ihlallerine sessiz kalmak, haksızlığa ortak olmaktır' - Son Dakika


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