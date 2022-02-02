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Uçak; "Üç aylar bereket ve arınma iklimidir" - Son Dakika

Uçak; "Üç aylar bereket ve arınma iklimidir"

02.02.2022 11:26
Uçak; "Üç aylar bereket ve arınma iklimidir"

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak İslam alemi için yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı üç ayların başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak İslam alemi için yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı üç ayların başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Uçak yaptığı açıklamada, "Manevi iklimin hüküm sürdüğü üç ayların başındayız. Recep, Şaban ve Ramazan ayları; Rahman olan Allah'ın rahmetinin, merhametinin ve bereketinin insanlık üzerine sağanak sağanak yağdığı aylardır. Dini hissiyatı yoğun yaşadığımız, ibadetlerle hemhal olduğumuz ve arınarak yeniden dirildiğimiz kutlu bir mevsimdir üç aylar. Bu manevi mevsimle ruhlarımız ağırlıklarından kurtulur, bir silkelenişle şahlanıp kanatlanır ve kanatlanarak dirilir. İnsanlık bu dirilişle ve bu ayın ilahi kokusu ile bereket bulur, güzelleşir. Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yanı sıra ilahi esinlerin kalpleri okşadığı Regaip, Miraç, Beraat ve Kadir gecesi gibi mübarek vakitleri de içinde taşır. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile sona eren üç aylar; Allah'a teslimiyeti, adanmışlığı ve O'na karşı şükür içinde olmayı ifade eder. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı, birliği ve beraberliği anlatır. Dünya iki yıldan beri salgın ile mücadele ediyor. Ülkemiz, salgın döneminde insanlık adasına dönüştü; milletimiz elindeki tüm imkanları insanlığın hizmetine sundu. Zengin fakir ülke ayırımı yapmadı, ihtiyaç duyan her ülkenin yardımına koştu. Dünyanın en uzak, en ücra köşelerine kadar yardım götürmekten geri durmadı. Adil bir dünyanın nüvelerini insana, insanlığa sundu. Zorluklarla karşılaştık ama dayanışmanın gücü ile önümüze çıkan her zorluğu aşmayı bildik. Ülkemizin refahını, zenginliğini ve itibarını daha da kuvvetlendirecek ruh; hiç kuşkusuz kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Kardeşlik ruhu ve hukukuyla üç aylara giriyoruz. Mübarek üç aylar ile beraber idrak edeceğimiz Regaip gecesinin milletimiz, İslam alemi ve insanlık için iyiliklere ve güzelliklere rağbetin girizgahı; salgın ve ekonomik sıkıntılar ile gizli açık her tür musibetten kurtuluşa vesile olması temennisiyle Regaip gecenizi tebrik ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Ramazan, İslam, Muğla, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçak; 'Üç aylar bereket ve arınma iklimidir' - Son Dakika


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