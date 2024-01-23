Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uçamayan güvercine sağlık ekipleri sahip çıktı.

Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi ekiplerine, Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde uçamayan bir güvercin ihbarı geldi. Hemen olay yerine giden ekipler, bir esnaf tarafından karton kutuya konulmuş kuşu alarak hemen hayvan hastanesine getirdiler. Kanat ve kuyrukların sıkıntı olan güvercin hemen tedavi altına alınırken, kuşa kedinin saldırdığı tahmin ediliyor. - BİLECİK