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Uçamayan güvercine sağlık ekipleri sahip çıktı - Son Dakika
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Uçamayan güvercine sağlık ekipleri sahip çıktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uçamayan bir güvercin, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Güvercinin kanat ve kuyruğunda sıkıntı olduğu belirtilirken, saldırıya uğradığı tahmin ediliyor.

Uçamayan güvercine sağlık ekipleri sahip çıktı
23.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:47
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde uçamayan güvercine sağlık ekipleri sahip çıktı.

Osmaneli Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Hastanesi ekiplerine, Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde uçamayan bir güvercin ihbarı geldi. Hemen olay yerine giden ekipler, bir esnaf tarafından karton kutuya konulmuş kuşu alarak hemen hayvan hastanesine getirdiler. Kanat ve kuyrukların sıkıntı olan güvercin hemen tedavi altına alınırken, kuşa kedinin saldırdığı tahmin ediliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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