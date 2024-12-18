Uçhisar Belediyesi'nden Yeni Hizmet Aracı - Son Dakika
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Uçhisar Belediyesi'nden Yeni Hizmet Aracı

Uçhisar Belediyesi\'nden Yeni Hizmet Aracı

Kapadokya'nın önemli noktalarından Uçhisar, hibe edilen yol süpürme aracıyla hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, çevre temizliği için önemli bir adım attıklarını belirtti.

18.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Belediyesi hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hibe edilen yol süpürme aracı beldede hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Abudullah Çamcı yaptığı açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Belediyemiz arasında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda kasabamıza bir hizmet aracını daha kazandırmış bulunmaktayız. Bu kapsamda yol süpürme aracımızın kasabamıza kazandırılmasına katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyüp gelişen kasabamızı daha temiz ve daha modern hale taşıyabilmek için çalışıyoruz. Çok daha fazlasını birlikte başaracağız. Biz çalışacağız, Uçhisar kazanacak" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uçhisar Belediyesi'nden Yeni Hizmet Aracı - Son Dakika

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