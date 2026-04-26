Uçurtmalar gökyüzünü, çocuklar da Burunucu\'nu renklendirdi

26.04.2026 17:33  Güncelleme: 17:34
Marmaris Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Burunucu Macera Parkı'nda düzenlenen Uçurtmanı Al Gel Şenliği'nde çocuklar uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi.

Marmaris Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Marmaris Çocuk Festivali, renkli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında Burunucu Macera Parkı'nda gerçekleştirilen 'Uçurtmanı Al Gel Şenliği' çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Denizin mavisi ile ormanın yeşili arasında düzenlenen etkinlikte çocuklar, uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirirken gün boyunca doyasıya eğlendi. Macera parkurunda enerjilerini atan çocuklar, sanat ve bilim atölyelerinde de keyifli vakit geçirdi. Kahkahaların eksik olmadığı etkinlikte çocuklar hem öğrendi hem eğlendi.

Polonya, Ukrayna, Tataristan, Arnavutluk ve Kosova'dan gelen çocuklar da Marmarisli yaşıtlarıyla bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu. Farklı kültürlerden çocuklar oyunlarda, etkinliklerde ve kahkahalarda buluşarak festivalin en güzel anlarını paylaştı.

Marmaris Belediye Başkanvekili Erdem Karaosmanoğlu da etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, 23 Nisan coşkusu gün boyu sürdü. Şenlik 26 Nisan Pazar günü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki etkinliklerle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Advertisement
