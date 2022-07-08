UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı - Son Dakika
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UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı

08.07.2022 12:12

UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı UEDAŞ Tiyatro Topluluğu, 'Bir Doktora mı Danışsak' adlı oyun ile izleyici karşısına çıktı.

UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı

BURSA - UEDAŞ Tiyatro Topluluğu, 'Bir Doktora mı Danışsak' adlı oyun ile izleyici karşısına çıktı.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, kültür sanat faaliyetlerine devam ediyor. Kurum çalışanlarından oluşan tiyatro topluluğu, Rus Yazar Anton Çehov'un 'Bir Doktora mı Danışsak' adlı oyununu sahneye taşıdı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan ekip, tek perdelik sergiledikleri oyun ile izleyenlerin beğenisini topladı. Şirket çalışanları ve ailelerinin katıldığı organizasyonda ev sahipliği konuşmasını yapan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "10. yılımızda 4. oyunu canlandırıyoruz. 17. kez sahneye çıkan ekibimizi tebrik ediyorum. Büyük bir özveri ile çalıştılar. Hizmet bölgemizdeki diğer illerde de sahnelenecek oyunumuz için şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UEDAŞ, enerjisini sahneye taşıdı - Son Dakika

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