Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Restorasyon Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Restorasyon Projesi Başlıyor

Mudanya Belediyesi, tarihi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni ve çevresini kapsayan bir restorasyon projesine adım atıyor. Proje, kültürel mirasın korunmasını ve bölgenin sanat ile turizm potansiyelinin artırılmasını hedefliyor.

20.11.2024 18:53
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Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde restorasyon başlıyor

BURSA - Mudanya Belediyesi, tarihi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve çevresindeki yapıları kapsayan büyük bir restorasyon projesine başlıyor. Kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıyacak olan proje, bölgenin sanat ve turizm potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mudanya'nın önemli tarihi yapılarından biri olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi restore edilerek turizme kazandırılacak. 1834 yılında Rum kilisesi olarak inşa edilen ve 1. derece taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli binanın, çevresindeki yapılarla birlikte restorasyonu için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, bir süredir kullanılamaz halde olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni çok kısa bir süre içinde çevresindeki yapılarla birlikte Mudanya'nın kültür ve sanat hayatına yeniden kazandıracaklarını söyledi. Dalgıç, "Dönemin tüm özelliklerini taşıyan, tescilli ve çok değerli bir yapı olan Uğur Mumcu Kültür Merkezi, uzun yıllar ilçemizde bir kültür sanat merkezi olarak görev yaptı. Ancak üç-dört yıl önce kullanılamaz hale geldi. Göreve geldiğimizde, bu yapıyı nasıl yeniden canlandırabiliriz düşüncesiyle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile temasa geçtik ve projelerimizi hazırladık. Onay gelir gelmez hızla ihaleye çıkacağız" dedi.

Restorasyon çalışmalarının tarihi yapıyı tamamen eski haline döndürmek değil, günümüz şartlarına uygun şekilde kullanılabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Dalgıç, "Amacımız, mümkün olduğunca özgün yapıyı hatırlatan bir dokunuşla, bizden sonraki nesillere bu mirası aktarmaktır. Korumayı, yapıyı yalnızca saklamak değil, geleceğe taşımak olarak anlıyoruz" dedi. Restorasyon projesinin kapsamını genişleterek, merkezin yanındaki Zeytin Dalı binasını da projeye dahil edeceklerini vurgulayan Başkan Dalgıç, şu bilgileri verdi;

"Sosyal Yardım Müdürlüğü olarak kullandığımız yapı da tescilli bir eser ve yıllarca bu binanın lojmanı olarak kullanılmış. Her iki yapıyı bir kompleks haline getirip bahçesiyle birlikte daha etkili bir şekilde değerlendireceğiz. Ayrıca, bu alandaki çeşmeyi de projeye dahil ederek bölgeyi bambaşka bir yere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sadece gösteriler için kullanılan değil insanlarımızın günlük yaşamında kullandığı, bahçesinde zaman geçirdiği çok güzel bir yapı haline gelecek. Çok heyecanlıyız."

Projenin Mudanya için turizm açısından da büyük bir önem taşıdığını dile getiren Başkan Deniz Dalgıç, şöyle konuştu;

"Mudanya'yı turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Sanat turizmi burada büyük bir potansiyele sahip. Hemşehrilerimiz sanata büyük değer veriyor, etkinliklere aktif katılım gösteriyor. Mevsim şartları nedeniyle dış mekan etkinliklerini devam ettiremiyoruz. Restorasyon sonrası Uğur Mumcu Kültür Merkezi, hem Mudanya halkı hem de turistler için önemli bir çekim noktası olacak. Mudanya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yaşamaları için sanatçılarımızı ve sanatseverleri buraya davet ediyoruz. Mudanya, sadece bir gün ziyaret edilecek bir yer değil; gastronomi, inanç turizmi ve doğasıyla zengin bir kültürel mirasa sahip. Dolayısıyla, buraya gelenlerin her açıdan keyif alacağına inanıyoruz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Restorasyon Projesi Başlıyor - Son Dakika

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