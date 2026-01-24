Uğur Mumcu, Salihli'de karanfillerle anıldı - Son Dakika
Uğur Mumcu, Salihli'de karanfillerle anıldı

Uğur Mumcu, Salihli'de karanfillerle anıldı
24.01.2026 16:42  Güncelleme: 16:44
Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Salihli'de düzenlenen anma töreninde karanfillerle anıldı. Törene, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33. yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde karanfillerle anıldı.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 33. yıl dönümünde Salihli'de Uğur Mumcu Demokrasi Parkı'nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene katılanlar, Mumcu'nun anıtına karanfil bıraktı.

Anma programına Salihli Belediye Başkan Yardımcıları A. Yavuz Özdem ve İ. Hakkı Aslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer'in yanı sıra sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

