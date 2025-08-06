Ukrayna Büyükelçisi Görgün\'ü Ziyaret Etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü ziyaret etti.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'i ağırladı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. - ANKARA
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