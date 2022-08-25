Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi

25.08.2022 18:24
Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiğini bildirdi.

Rusya'nın 4 Mart'ta kontrolünü ele geçirdiği Ukrayna topraklarındaki Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği bildirildi. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği aktarıldı.

Santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği vurgulanan açıklamada, "Böylece, (Rusların) eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk" denildi.

İki reaktörden birinin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının yeniden sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Rus kontrolü altında bulunan tesis Ukraynalı mühendisler tarafından işletilmeye devam edilirken, Rus ve Ukrayna güçleri santralin yakınlarında çatışmalarına devam ediyor. Hem Ukrayna hem de Rusya birbirlerini santrali bombalamakla suçluyor.

Dünyanın gözü nükleer santralde

Dünya liderleri ve uluslararası toplum son günlerde Rusya'ya nükleer santralin kontrolünü Ukrayna'ya devretmesi için çağrıda bulunurken, santralin hızlı şekilde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişleri tarafından denetlenmesini istiyor. Birleşmiş Milletler (BM), UAEA müfettişlerinin santrali ziyaretini kolaylaştırmaya yardım etmeyi teklif ederken, Rusya müfettişlerin tesise Ukrayna yerine Rus kontrolündeki bölge üzerinden seyahat etmesi konusunda ısrar ediyor. UAEA Başkanı Rafael Grossi ise, daha önce Ukrayna ve Rusya'nın BM personelinin nükleer santraldeki durumu denetlemesi konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. - KİEV

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi - Son Dakika
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