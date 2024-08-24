Ukrayna uçağına Zonguldak Havalimanı\'nda su ikmali yapıldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki havalimanına iniş yapan Ukrayna uçağına su ikmali yapıldı.

Gerede'de yaşanan orman yangınına müdahale eden Ukrayna uçağı, Zonguldak Havalimanı'na iniş yaptı. Çaycuma Belediyesi itfaiyesi ekipleri uçağa 15 ton su ikmali yaptı. Yenice ve Gökçebey'de meydana gelen yangınlara araç ve personel desteği sunan Çaycuma Belediyesi itfaiye teşkilatı, bu kez Gerede'deki orman yangınına müdahale eden Ukrayna uçağına su ikmali yaptı. Zonguldak Havalimanı'na inen uçağa 15 ton su yükleyen ekipler, yeni taleplere karşı hazırlıklarını tamamladı. - ZONGULDAK