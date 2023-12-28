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Ukrayna Vatandaşı Oksana Stakhovska Müslüman Oldu - Son Dakika
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Ukrayna Vatandaşı Oksana Stakhovska Müslüman Oldu

Ukrayna vatandaşı Oksana Stakhovska, Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak 'Sena' ismini aldı. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler verilen Stakhovska'ya 'İhtida Belgesi' ile birlikte çeşitli kitaplar hediye edildi.

Ukrayna Vatandaşı Oksana Stakhovska Müslüman Oldu
28.12.2023 - 16:20,
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Ukrayna vatandaşı Oksana Stakhovska, İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak 'Sena' ismini aldı.

Ukrayna vatandaşı Oksana Stakhovska, Safranbolu İlçe Müftülüğü'ne başvurarak Müslüman olmak istediğini belirtti.

Stakhovska, için ihtida merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Stakhovska'ya bilgiler verildi.

Daha sonra yapılan dua ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Stakhovska'ya 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye edildi. Stakhovska, Sena ismini aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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