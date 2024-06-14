Ukraynalı Türkiye Aşığı Heorhıı Sosnov Fethiye'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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Ukraynalı Türkiye Aşığı Heorhıı Sosnov Fethiye'de Toprağa Verildi

Geçtiğimiz hafta Ölüdeniz'de sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı Heorhıı Sosnov, Fethiye'de toprağa verildi. Sosnov'un Türkiye ve Fethiye'yi çok sevdiği ve burada yerleşmeye karar verdiği belirtildi. Eşi ve oğlu tarafından son yolculuğuna uğurlanan Sosnov, Türk yetkililerin büyük gayretleriyle defnedildi.

14.06.2024 15:28
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Geçtiğimiz hafta Ölüdeniz'de güvenlik şeridi dışında yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı 61 yaşındaki Heorhıı Sosnov, Fethiye'de toprağa verildi.

Ukraynalı Heorhıı Sosnov'un tam bir Türkiye aşığı olduğu ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Ukrayna'da bulunan oğlunun birinin cenazeye gelemediği Heorhıı Sosnov'u son yolculuğuna eşi Tetiana ile İngiltere'den gelen oğlu Sergıy Sosnov, son yolculuğuna uğurladı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Çatallar Mezarlığının yabancı uyruklu vatandaşlara ait bölümde toprağa verilen Sosnov'un Türkiye ve Fethiye aşığı olduğu öğrenildi. Eşi Tetiana ve oğlu Sergıy'ın üzüntüden ayakta güçlükle durduğu cenaze defin işleminde eşi ve oğlu mezara toprak atarken memleketine götürülmek üzerede mezardan bir miktar toprakta alındı.

Ukrayna'da bilişim uzmanlığı yaptığı öğrenilen Heorhıı Sosnov'un 2019 yılında tatil için geldiği Fethiye'yi çok sevdiği ve yerleşmeye karar verdiğini anlatan oğlu Sergıy, "Savaş çıkınca pek çok arkadaşını Türkiye'ye gelmeleri konusunda ikna etti. Savaştan dolayı diğer kardeşim gelemedi. Babam için en mutlu olduğu yer Fethiye ve Türkiye idi. O Fethiye'yi cennete benzetirdi. Biz bunu vasiyeti bilerek burada toprağa verdik" ifadelerini kullandı.

Eşi Tetiana ise "Savaş nedeniyle Fethiye'ye yerleştik. 5 yıl önce tatil için geldiğimizde Fethiye'yi çok sevmişti. Türkiye ve Fethiye hakkında devamlı kitaplar okuyordu. Atatürk ve Türk tarihi hakkında çok bilgi edindi. Osmanlı Dönemini okuyup araştırıyordu. Atatürk ve Türk tarihini çok seviyordu. Fethiye'nin antik tarihini de okuyup araştırdı. Özellikle Fethiye'de hayatın canlı olması onun burayı sevmesinde etkili oldu. Burada herkesin bir işletmesinin olması canlı bir hayata tutunmaları onu Fethiye'ye çeken önemli bir etkendi" diye konuştu.

Deniz kazasının ardından Türk yetkililerinin baştan sona, adli tıptan cenazenin toprağa verilmesine kadar her konuda büyük gayret sarf ettiklerini de söyleyen Tetiana; "Bize çok yardımcı oldular. Acımızı paylaştılar. Herkese müteşekkiriz. Türkler çok yardımsever bir millet. Savaş çıkınca kapılarını bizlere açmışlardı. Bunu bir haftadır bir kez daha gördüm ve yaşadım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ukraynalı Türkiye Aşığı Heorhıı Sosnov Fethiye'de Toprağa Verildi - Son Dakika

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