Ukraynalı Türkiye Aşığı Heorhıı Sosnov Fethiye'de Toprağa Verildi

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Geçtiğimiz hafta Ölüdeniz'de güvenlik şeridi dışında yüzerken sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı 61 yaşındaki Heorhıı Sosnov, Fethiye'de toprağa verildi.

Ukraynalı Heorhıı Sosnov'un tam bir Türkiye aşığı olduğu ortaya çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Ukrayna'da bulunan oğlunun birinin cenazeye gelemediği Heorhıı Sosnov'u son yolculuğuna eşi Tetiana ile İngiltere'den gelen oğlu Sergıy Sosnov, son yolculuğuna uğurladı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Çatallar Mezarlığının yabancı uyruklu vatandaşlara ait bölümde toprağa verilen Sosnov'un Türkiye ve Fethiye aşığı olduğu öğrenildi. Eşi Tetiana ve oğlu Sergıy'ın üzüntüden ayakta güçlükle durduğu cenaze defin işleminde eşi ve oğlu mezara toprak atarken memleketine götürülmek üzerede mezardan bir miktar toprakta alındı.

Ukrayna'da bilişim uzmanlığı yaptığı öğrenilen Heorhıı Sosnov'un 2019 yılında tatil için geldiği Fethiye'yi çok sevdiği ve yerleşmeye karar verdiğini anlatan oğlu Sergıy, "Savaş çıkınca pek çok arkadaşını Türkiye'ye gelmeleri konusunda ikna etti. Savaştan dolayı diğer kardeşim gelemedi. Babam için en mutlu olduğu yer Fethiye ve Türkiye idi. O Fethiye'yi cennete benzetirdi. Biz bunu vasiyeti bilerek burada toprağa verdik" ifadelerini kullandı.

Eşi Tetiana ise "Savaş nedeniyle Fethiye'ye yerleştik. 5 yıl önce tatil için geldiğimizde Fethiye'yi çok sevmişti. Türkiye ve Fethiye hakkında devamlı kitaplar okuyordu. Atatürk ve Türk tarihi hakkında çok bilgi edindi. Osmanlı Dönemini okuyup araştırıyordu. Atatürk ve Türk tarihini çok seviyordu. Fethiye'nin antik tarihini de okuyup araştırdı. Özellikle Fethiye'de hayatın canlı olması onun burayı sevmesinde etkili oldu. Burada herkesin bir işletmesinin olması canlı bir hayata tutunmaları onu Fethiye'ye çeken önemli bir etkendi" diye konuştu.

Deniz kazasının ardından Türk yetkililerinin baştan sona, adli tıptan cenazenin toprağa verilmesine kadar her konuda büyük gayret sarf ettiklerini de söyleyen Tetiana; "Bize çok yardımcı oldular. Acımızı paylaştılar. Herkese müteşekkiriz. Türkler çok yardımsever bir millet. Savaş çıkınca kapılarını bizlere açmışlardı. Bunu bir haftadır bir kez daha gördüm ve yaşadım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA