Ula'da depo yangını: Bir kişi yaralandı, bir hayvan telef oldu - Son Dakika
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Yerel

Ula'da depo yangını: Bir kişi yaralandı, bir hayvan telef oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde saman ve odunların bulunduğu bir depoda çıkan yangında bir kişi yaralandı, bir hayvan telef oldu. Yangına müdahale eden ekipler olay yerine sevk edildi.

02.05.2024 23:16  Güncelleme: 23:18
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Ula'da depo alevlere teslim oldu

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Kızılağaç Mahallesi'nde depo olarak kullanılan, saman ve odunların bulunduğu depoda çıkan yangında saman ve odunlar tamamen yanarken, küçükbaş bir havyan telef oldu, yangına müdahale eden bir vatandaşın vücudunda birinci derecede yanık oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ula Kızılağaç Mahallesinde depo olarak kullanılan alanda yanın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sonucunda yangına müdahale eden bir kişi birinci derece yaralanırken, bir küçükbaş hayvan yandı. Yangın sonucunda depoda muhtelif sayıda odun, kömür ve hayvanların yemesi için istiflenen samanlar tamamen yandı. Yangının elektrik hattının ark yapması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Kaynak: İHA

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