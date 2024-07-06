ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

ULAK Haberleşme ile Düzce Üniversitesi arasında gelecek nesil haberleşme teknolojileri alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, sanayi-akademi iş birliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve katkıda bulunulması hedeflenmektedir. ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi, karşılıklı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayacak ve bilgi alışverişini teşvik ederek yenilikçi çözümler üretecek. İş birliği, haberleşme teknolojileri ekosisteminde önemli bir etki oluşturmayı hedeflemektedir.

06.07.2024 16:29
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ULAK Haberleşme ile Düzce Üniversitesi arasında gelecek nesil haberleşme teknolojileri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Haberleşme teknolojileri alanında öncü çalışmalarıyla ülkemizin her köşesinde yerli ve milli çözümlerini konumlandıran ULAK Haberleşme ile "Değer Üreten Üniversite" misyonuyla akademik faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin önde gelen kurumlarından Düzce Üniversitesi arasında gelecek nesil haberleşme teknolojileri alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

ULAK Haberleşme ev sahipliğinde gerçekleşen bu iş birliği protokolü ile sanayi-akademi iş birliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Eğitimsel, bilimsel ve teknolojik olarak öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bağlantı kurulması sağlanacaktır. Protokol, her iki kurumun geleceğe yönelik vizyonunu ve inovasyon odaklı çalışmalarını birleştirerek, haberleşme teknolojileri ekosisteminde önemli bir etki oluşturmayı hedefliyor.

ULAK Haberleşme, Düzce Üniversitesi ile gerçekleştirdiği bu protokol ile haberleşme teknolojileri alanında ülkemizin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım attı. Akademik iş birlikleri sayesinde, inovasyon ve yerli çözümler konusunda ülkemizdeki çalışmaların daha ileriye taşınması hedefleniyor.

Gerçekleşen iş birliği kapsamında; ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi, karşılıklı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Bu hizmetler, haberleşme teknolojileri alanında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek. İki kurum akademik, bilimsel ve teknolojik açıdan ortak çalışmalar yürütecek. Böylece yenilikçi çözümler üretmeye ve sektördeki gelişmeleri hızlandırmaya katkıda bulunacak. Aynı zamanda öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında bilgi alışverişini ve ortak projeleri teşvik edecek. Böylece, genç yeteneklerin gelişimi desteklenecek ve akademik çalışmalar hız kazanacak.

İmza töreninde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve akademisyenler bir araya gelerek iş birliğinin önemini ve geleceğe dair beklentilerini paylaştılar. Bu kıymetli adımın, haberleşme teknolojileri ekosisteminde özellikle akademik çalışmaların hız kazanması adına büyük katkı sağlaması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ULAK Haberleşme ve Düzce Üniversitesi Gelecek Nesil Haberleşme Teknolojileri İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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