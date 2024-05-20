Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İran ile helikopter kazasıyla ilgili irtibata geçtik - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İran ile helikopter kazasıyla ilgili irtibata geçtik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ile helikopter kazasıyla ilgili irtibata geçtiklerini ve helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettiklerini belirtti. Uraloğlu, kazanın bir suikast olabileceği iddialarına ise henüz bir şey söylemek için erken olduğunu ifade etti.

20.05.2024 11:36
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk etapta helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafı ile irtibata geçtik. Muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karayolları 100. Yıl Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, törenin ardından zorlu hava şartları nedeniyle dağlık alanda kaza yapan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin arama kurtarma çalışmaları hakkında soruları yanıtladı.

"Helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik"

İran'ın Türkiye'nin hava arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Olayın ilk duyulduğu andan itibaren biz de hem komşumuz olarak hem de bir ülkenin cumhurbaşkanı olmasından dolayı takip ettik. İran, bizim hava arama kurtarma sorumluluk sahası içinde bulunuyor. Bu anlamda, tüm hava ve deniz araçlarının sinyallerini takip ediyoruz. İlk etapta helikopterin sinyal verip vermediğini takip ettik. İran tarafı ile irtibata geçtik. Muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer fakat düşmedi. Onlardan aldığımız bilgilerle ilk etapta gerek Milli Savunma Bakanlığı olsun gerek AFAD olsun biz de onlarla gerekli iş birliği noktasında sürece katkı sağlamaya çalıştık. En son aldığımız haber AKINCI İHA'nın tespiti üzerine helikopterdekilerin tamamının öldüğü yönünde. Bu kazalar, üzücü kazalar. Hava güvenliğinin ya da seyrüsefer araçlarının emniyetinin ne kadar önemli olduğu, hava şartlarının dikkate alınması noktasında sonuçlar çıkarabiliriz. Tekrar Sayın Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyorum, kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Helikopter kazasının bir suikast olabileceği yönündeki iddialara yönelik Bakan Uraloğlu, "Şu an için bir şey söylemek için erken. Aldığımız bilgiler havanın sisli olduğu ve bir kaza olduğu şeklinde. İlk etapta bizim aldığımız bilgiler bunlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İran ile helikopter kazasıyla ilgili irtibata geçtik - Son Dakika

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