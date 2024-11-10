Ulaştırma Kulübü öğrencilerinden Atatürk'ün vefat yıldönümüne özel anlamlı klip beğeni topladı - Son Dakika
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Yerel

Ulaştırma Kulübü öğrencilerinden Atatürk'ün vefat yıldönümüne özel anlamlı klip beğeni topladı

Ulaştırma Kulübü öğrencilerinden Atatürk\'ün vefat yıldönümüne özel anlamlı klip beğeni topladı

Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Baş Komutan Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında, hazırladıkları klip ile havacılığa dair tavsiyeleriyle andı.

10.11.2024 14:28
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Atatürk Üniversitesi Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri, Baş Komutan Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında, hazırladıkları klip ile havacılığa dair tavsiyeleriyle andı.

Hava Ulaştırma Kulübü öğrencileri Tarihi Kongre binası, Kars Kapı Şehitliği, Atatürk evinde yaptıkları çekimlerde Atatürk'ün havacılığa dair tavsiyelerini seslendirdiler. Atatürk'ün izinde yapılan çalışmaları anlatan öğrenciler, 'Gökleri'i stikbal kurduk. Taarruz helikopteri Atak, Gökbey, Kaan, Hürkuş'u göklerle buluşturduk' dediler.

Öğrenciler uydu ve uzay alanında yapılan çalışmaları da görsellerle ifade ederek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile şanlı bayrağımızın uzaya gönderildiğini aktardılar.

Akıncı, Kızıl Elma, Anka ve Aksungur ile havacılıkta alınan mesafenin anlatıldığı klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Havacılık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulaştırma Kulübü öğrencilerinden Atatürk'ün vefat yıldönümüne özel anlamlı klip beğeni topladı - Son Dakika

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