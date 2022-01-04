Ülkerli Sosyal Tesisi hizmete girdi - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından Ülkerli Mahallesi'nde yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan sosyal tesis, tamamlanarak hizmete girdi.

Kırsal alandaki mahallelere önemli yatırımları peş peşe yapan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Ülkerli Mahallesi'nde sosyal tesis yatırımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan sosyal tesis, tamamlanarak hizmete sunuldu. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis içerisinde 1 bay 1 bayan taziye evi, mutfak, mescit ve abdest alma yerleri bulunuyor. Hizmete sunulan sosyal tesis, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Taziye evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum"

Sosyal tesis yapımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ülkerli Mahalle Muhtarı İsmail Yaykın, "Bizim bugüne kadar mahallemizde bir taziye evimiz yoktu. Şehitkamil Belediye Başkanımızdan mahallemize taziye evi yapılması konusunda talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Başkanımız da taziye evi yapılması konusunda söz vermişti. Daha sonra ben kendi arazimden belediyemize bağış yaptım. Başkanımızın talimatıyla taziye evimizin çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıldı. Çok kısa bir süre içerisinde de sosyal tesisimiz tamamlanarak hizmete girdi. Sosyal tesisimiz, bay-bayan taziye evinden oluşuyor. Bunun dışında mutfağı ve lavabosu da bulunuyor. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bundan sonra taziyelerini burada gönül rahatlığıyla ağırlayacaklar. Taziye evimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımıza ve ekibine mahallemize yaptıkları hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP