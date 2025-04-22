Ülkü Ocakları Aydın\'da Yeni Bölüm Satın aldı

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, hizmet verdiği binanın bir bölümünü daha satın aldı. İl Başkanı Hakan Karakuş, ülkücülerin desteğiyle alınan tapuyu Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a teslim etti.

Efeler'de Yağcılar İçi Caddesi'nin girişinde yer alan ve MHP Aydın İl Teşkilatı ile aynı iş hanında bulunan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, hizmet binasına ait bir bölümün daha mülkiyetini aldı. Ülkücülerin katkılarıyla gerçekleşen satın alma işleminin ardından İl Başkanı Hakan Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, tapu ile birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkan Yıldırım'a binanın tapusunu teslim eden Karakuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihin sayfalarından günümüze miras kalan Ülkü Ocakları Aydın İl Binası, sadece taşlardan ve duvarlardan ibaret değildir. Bugün, ülkücülerin yüreğinden kopan destekle yeni bir bölümün daha tapusu alınarak, Aydınlı ülküdaşlarımız adına Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım'a teslim edilmiştir. Var olsun Ülkü Ocakları" ifadelerini kullandı. - AYDIN