Ülkü Ocakları\'ndan Birlik İftarı

Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İftarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Merinos AKKM Yıldırım Salonu'nda düzenlenen programa Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'un yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, MHP Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında konuşan MHP Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, "Onlar milletimizin kalbinde, bayrağımızın gölgesinde ve ezanımızın şanında yaşamaya devam etmektedirler. Bu vesile ile tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur ihsan eylesin. Bu anlamlı programda bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ise mücadelelerini kinle değil bilinçle vereceklerini belirterek, "Evlatlarımızın korkusuzca büyüdüğü, anaların gözyaşı dökmediği, bayrağımızın her karışında güven ve umutla dalgalandığı bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki terör sadece canlara değil, milletimizin birliğine ve geleceğine kasteden en büyük tehdittir. Ülkü Ocakları olarak bizler bu karanlığa karşı en büyük cevabı vermeye kararlıyız. Bizim mücadelemiz kinle değil bilinçle, öfke ile değil irfanla, ayrılıkla değil kardeşlikle verilen bir mücadeledir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da, "Dünya genelinde ve coğrafyamızda gerginlikler her geçen gün artmaktadır. Siyonist barbarlık, Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçunu işlemiştir. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve bölgemizdeki riskler Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği açısından kritik bir eşiktir. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi adımlarını bu sorumluluk bilinciyle atmaktadır. Terörsüz Türkiye hedefimizle milli birliğimizi güçlendirmek, ülkemizin ayağındaki prangaları söküp atmak ve bu topraklarda barış ile huzuru kalıcı kılmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin doğru yolda olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Terörsüz Türkiye hedefinde alınan mesafe karşısında bu birliği sabote etmek isteyenler kaybetmeye mahkümdur. Türk milliyetçilerinin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin doğru zamanda attığı adımlar emperyal güçlerin hesaplarını bozmuştur. Kardeşliğimiz kazanacak, terörden medet umanlar kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Büyükataman, "Canlarını vatana ve millete siper eden kahramanlarımız elde edilecek başarının asıl mimarlarıdır ve şerefli mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından programda çeşitli hediye takdimleri gerçekleştirildi. Katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından iftar programı sona erdi. - BURSA