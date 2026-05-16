Ulu Cami'de Halı Yenileme Çalışmaları Başladı

16.05.2026 15:59
Bursa'nın Ulu Cami'sinde eski halılar, özel olarak dokunan yeni halılarla değiştiriliyor.

Bursa'nın simge yapılarından tarihi Ulu Cami'de halı yenileme çalışmaları başladı. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan ve her yıl binlerce yerli-yabancı ziyaretçiyi ağırlayan camide, 2022 yılında serilen açık renkli halılar, özel olarak hazırlanan koyu renkli yeni halılarla değiştiriliyor.

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, Ulu Cami'nin Bursa'nın dünyaya açılan en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, yoğun ziyaretçi trafiği nedeniyle bakım ve yenileme çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. Şanlı, "Bu mabedin ihtişamına yakışır şekilde halılarımızı yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın ve ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik yeni halıların, Manisa'nın Demirci ilçesinde özel olarak dokunduğu öğrenildi. Yüzde 100 saf Yeni Zelanda yününden üretilen halıların, tarihi motiflerle modern dokuma teknolojisini bir araya getirdiği belirtildi. Yetkililer, yeni halıların Kurban Bayramı öncesinde camiye serilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Şanlı ayrıca projeye destek veren Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve halı üretimini gerçekleştiren firma yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan değiştirilen eski halıların ise ihtiyaç sahibi camilere gönderileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

