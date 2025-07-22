Ulu Cami'de Saygısızlığa Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ulu Cami'de Saygısızlığa Sert Tepki

Ulu Cami\'de Saygısızlığa Sert Tepki
22.07.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hilmi Şanlı, Ulu Cami'deki uygunsuz paylaşımları manevi değerlere saldırı olarak kınadı.

Ulu Cami'de edep dışı paylaşıma sert tepki gösteren Bursa Ulu Camii Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Maneviyatın mekanı gösteri alanı değildir" dedi.

Bursa Ulu Cami içerisinde uygunsuz kıyafetle çekilmiş görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasını, milletin manevi değerlerine açık bir saygısızlık olarak kamuoyunun gündemine oturduğunu ifade eden Bursa Ulu Camii Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu edep dışı davranış, sadece bir mekana değil, asırlardır süregelen bir medeniyetin maneviyatına yapılmış bir saldırı olarak görülmektedir. Tarihi, ilmi ve tasavvufi derinliğiyle Anadolu'nun kalbinde yer edinen Ulu Cami, sadece mimari bir şaheser değil; Allah'a yönelen gönüllerin toplandığı mukaddes bir ibadet mekanıdır. Her taşı dua, her köşesi secde görmüş bu yüce camide gösteriş, özensizlik ve saygısızlık asla kabul edilemez" diye konuştu.

"Camiler Allah'ın evidir; gösteri sahnesi değil"

Camiye adım atan herkesin, oranın anlamını ve ağırlığını bilerek hareket etmesinin bir vicdan borcu olduğunu belirten Şahlı, "Cami, sosyal medyada 'içerik' üretme yeri değil; kulluğun ve tevazuunun mekanıdır. Bu davranış sadece gaflet değil, aynı zamanda bilinçli bir ihlaldir. Ulu Cami'nin huzuruna gölge düşüren bu tür saygısızlıkları şiddetle kınıyoruz. Ulu Cami girişlerinde halihazırda çok dilli yazılı ve görsel uyarı tabelaları yer almakta; kadın ziyaretçilere tek kullanımlık ferace, etek ve şal gibi kıyafet destekleri sağlanmaktadır. Tüm bu uyarı ve imkanlara rağmen yapılan bu davranış, açıkça niyetli bir saygısızlık olarak değerlendirilmelidir. Bu da mevcut önlemlerin, kötü niyetli kişilere karşı daha kararlı ve denetimli biçimde desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Ulu Cami gibi kutsal mekanlara gelen herkesin şu kurallara dikkat etmesi gerekir. Kıyafet edebine uygun giyinmek, sessiz ve huşu içinde olmak, fotoğraf ve video çekimlerinden kaçınmak, sosyal medyada içerik üretme niyetiyle değil, kulluk bilinciyle hareket etmek, gösterişli, dikkat çekici tavırlardan uzak durmak" diye konuştu.

Şanlı alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Kadın ziyaretçiler için tek kapıdan giriş uygulaması, kıyafet kontrolünü daha sağlıklı ve saygılı hale getirecektir. Güvenlik ve bilgilendirme görevlilerinin sayısı artırılmalı, özellikle yoğun ziyaret günlerinde daha dikkatli denetimler yapılmalıdır. Cami adabı konusunda rehberlik ve doğrudan anlatım, ziyaretçilerin farkındalığını artıracaktır. Sosyal medya üzerinden ibadethanelerde yapılan saygısız içerikler tespit edildiğinde, idari ve hukuki işlemler ivedilikle başlatılmalıdır. Ulu Cami, Yıldırım Bayezid Han tarafından 'Allah'a şükür' niyetiyle inşa ettirilmiş bir vakıf eseridir. Asırlardır burada nice hafız, hatip, alim ve hizmetli görev almış; her biri bu yapıya ruhunu katmıştır. Bugün de aynı bilinçle hizmet eden görevlilerimiz, bu kutsal yapının manevi huzurunu korumakla mükelleftir. Hiçbir şahsi heves, hiçbir sosyal medya paylaşımı bu sorumluluğun önüne geçemez. Ulu Cami başta olmak üzere tüm ibadethanelerimiz, toplumun maddi değil manevi mirasıdır. Camileri, içerik üretme alanı gibi değil; Allah ile buluşma mekanı olarak gören bir şuurla yaklaşmak, hepimizin boynunun borcudur. Maneviyata saygı, ibadet edenlerin huzurunu korumakla başlar. Toplumumuzun her ferdini, cami adabına uymaya, inançlara saygı göstermeye ve bu mukaddes mekanlara gereken özeni göstermeye davet ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sosyal Medya, Edebiyat, Kültür, Medya, Yerel, Yaşam, bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulu Cami'de Saygısızlığa Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Lopez İstanbul’a geliyor Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı Lopez İstanbul'a geliyor! Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı… Ama yapay zekâymış Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Süper Lig’de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
14:31
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
14:29
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:13
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
14:12
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
14:00
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 10:16:18. #7.11#
SON DAKİKA: Ulu Cami'de Saygısızlığa Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.