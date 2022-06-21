Ulu Önder, Eskişehir'e Gelişinin 102. Yılında 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde Anıldı - Son Dakika
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Ulu Önder, Eskişehir'e Gelişinin 102. Yılında 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde Anıldı

21.06.2022 14:54
Ulu Önder, Eskişehir'e Gelişinin 102. Yılında 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde Anıldı

Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Eskişehir’e gelişinin 102’nci yılı nedeniyle 'Atatürk İle Bir Gün Müzesi'nde anma töreni düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 102'nci yılı nedeniyle 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde anma töreni düzenledi.

Anma töreni, Atatürk'ün 27 Ağustos 1920'de Eskişehir'e geldiğinde bir gece kaldığı ve Odunpazarı Belediyesi tarafından 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'ne dönüştürülen Yeşil Efendi Konağı'nda gerçekleşti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katıldığı anma törenine, Başkan Kurt'un yanı sıra Emek Gençlik Merkezinden öğrenciler ve eğitmenler de katıldı. Emek Gençlik Merkezi'nin tarih öğretmeni öğrencilere Atatürk'ün Eskişehir'e gelişleri, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi, Eskişehir'in bu mücadeledeki yeri ve Atatürk'ün Yeşil Efendi Konağı'nda geçirdiği 1 gün ile ilgili bilgi verdi.

Bu bilgilendirmenin ardından öğrenciler, 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'ni gezdi. Teknoloji ve tarihin birleştiği ilk örneklerden biri olan müzede, Kurtuluş Savaşı dönemine tanıklık etmiş askeri objeleri inceleyen öğrenciler, Atatürk'ün 1 gün konakladığı odada artırılmış gerçeklik programını kullanarak Atatürk ile fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kurt, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyen Başkan Kurt, öğrencilerin bu taleplerini ilgili müdürlüklere iletti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ulu Önder, Eskişehir'e Gelişinin 102. Yılında 'Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde Anıldı - Son Dakika

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