Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçedeki görev süresi sona eren Kaymakam İrem Ayşegül Çetin'e ilçeye ve vatandaşlara sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

İlçede görev süresi dolan Kaymakam İrem Ayşegül Çetin, veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı İsa Türkcan ile bir araya geldi. Kaymakam Çetin'in görev süresi boyunca ilçeye yönelik özverili çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Türkcan, kurumlar arasındaki uyumlu iş birliğine de dikkat çekti.

Türkcan, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Sayın İrem Ayşegül Çetin'in ilçemizdeki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla, görev yaptığı süre boyunca ilçemize ve hemşehrilerimize sunduğu hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Görev süresi boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar ve kurumlar arası uyumlu iş birliği için şahsım, kurumum ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımıza bundan sonraki görev yerinde başarılar diliyor, yeni görevinde de üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.