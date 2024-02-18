Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
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Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ\'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Uludağ, kış turizminin gözde merkezlerinden biri olup hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler pistlere ve piknik alanlarına akın etti. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı ve teleferik ile çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

18.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:15
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Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçiler pistlere, piknik alanlarına akın etti. Kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştığı Uludağ'a teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. 2 gündür yağan kar yağışı ve güneşi de fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine ve piknik alanlarına akın etti. Hava sıcaklığı eksi 4'ü gördüğü Zirvede, kar kalınlığı 64 santimetreye ulaştı.

Kimi kayak pistlerinin tadını çıkarırken, kimi ise mangal başında temiz havayı teneffüs etti. Aileleriyle birlikte gelen minikler, kardan adam yapıp, kar topu savaşı oynadı.

Araçların çift sıra park ettiği piknik alanları, havadan dron ile görüntülenirken, jandarma ekipleri ise sıkı denetimlerini sürdürdü. Araç ile gelmeyip, zirveye teleferik ile çıkmak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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