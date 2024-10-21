Uludağ\'ın Eteğinden Türküler Konseri Büyük Beğeni Topladı

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Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Uludağ'ın Eteğinden Türküler konserinde sahne alan Bursalı sevilen sanatçı Menteşeli Cengiz, söylediği birbirinden güzel türküler ile Alaaddin, Alacahırka, Alipaşa, İvazpaşa, Mollagürani ve Pınarbaşı mahallelerinin sakinlerine müzik keyfi yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Parkı'nda düzenlediği Uludağ'ın Eteğinden Türküler konseri ile Bursa'nın sevilen ses sanatçılarından biri olan Menteşeli Cengiz'i sevenleriyle buluşturdu. Özellikle dağ ilçelerindeki yurttaşlar tarafından beğeniyle takip edilen usta sanatçı, konser alanını dolduran Alaaddin, Alacahırka, Alipaşa, İvazpaşa, Mollagürani ve Pınarbaşı mahallelerinin sakinlerine müzik ziyafeti sundu. Bursa yöresine ait birbirinden güzel türküleri, yüzlerce kişi önünde seslendiren Menteşeli Cengiz, konser sonunda hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de yaptıkları gösteriler ile geceye renk kattı.

Konsere, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Sinan Nergiz, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, usta sanatçı Menteşeli Cengiz'e çiçek takdim etti. - BURSA