Uludağ'da doğa ve spor şöleni - Son Dakika
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Uludağ'da doğa ve spor şöleni

Uludağ\'da doğa ve spor şöleni
18.07.2026 11:19  Güncelleme: 11:25
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Uludağ'da dokuzuncusu düzenlenen Ultra Trail organizasyonuna 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu katıldı. 70K, 42K, 30K ve 16K etaplarında koşan sporcular güneşli havada eşsiz doğa manzaraları eşliğinde mücadele etti. Yarışlar yarın çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erecek.

Uludağ'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail'in ana etapları büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin yanı sıra 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katıldığı organizasyonda, güneşli havada doğa ve spor bir araya gelirken, herkes birinci olmak için değil güzel havanın tadını çıkarmanın keyfine vardı.

Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail'in 70K, 42K, 30K ve 16K etapları renkli görüntülere sahne oldu. Sabah ilk koşu 06.00'da gerçekleştirilirken, antrenörler eşliğinde ısınma hareketleri yaparak yarışa hazırlandı. Isınmanın ardından verilen startla birlikte yüzlerce sporcu, Uludağ'ın orman yolları, teknik geçişleri ve eşsiz doğal manzaraları arasında kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular, zorlu parkurlarda derece elde edebilmek için ter dökerken, organizasyon boyunca güneşli hava ve temiz dağ havası sporculara keyifli anlar yaşattı. Yarış boyunca katılımcılar kadar aileleri ve doğaseverler de parkur çevresinde heyecana ortak oldu.

Organizasyon alanında sporcuların yanı sıra evcil hayvanlarıyla gelen ziyaretçiler de dikkat çekti. Köpekleriyle etkinlik alanını gezen vatandaşlar, doğayla iç içe atmosferin tadını çıkarırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Spor, doğa ve sosyal yaşamın buluştuğu etkinlikte katılımcılar gün boyunca Uludağ'ın eşsiz atmosferini yaşama fırsatı buldu.

Bu yıl güncellenen parkurlarla dikkat çeken organizasyonda, 70 kilometrelik etapta sporcular ilk kez Uludağ Zirvesi'nden geçerken, 42 kilometrelik parkur da yeni rotasıyla koşuculara farklı bir deneyim sundu. Teknik bölümler, orman yolları ve dik tırmanışlar, sporcuların dayanıklılığını test etti.

Uludağ Premium Ultra Trail'de heyecan yarın gerçekleştirilecek 6 kilometrelik koşu ile ilk kez düzenlenecek Çocuk Koşusu'nun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Sporcularla bir araya gelen Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, "Uludağ İçecek ailesi olarak gönülden sahiplendiğimiz Uludağ Premium Ultra Trail'de, bu yılda sınırları aşmaya hazırız. Profesyonel bir sporcu olmanıza gerek yok. Doğada inanılmaz bir tecrübe ile baş başasınız. Bugün 9'uncusunu düzenlediğimiz koşu, herkese heycan ve farklı deneyimler kazandıracağını düşünüyorum. Eşsiz Uludağ'ın kalbinde, 23 ülkeden binlerce sporcu geldi. Bursa buraya sahip çıktı. Çok mutluyuz." dedi.

Sporculardan daha heyecanlı olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Keşke bende önceden hazırlık yapsaydım da, en azından kısa parkura dahil olsaydım. Önümüzdeki sene daha güzel olacak. Bunun size sözünü veriyorum. Katılımı daha yüksek olacak. Sizlere söz veriyorum" diye konuştu.

Sporcuları 30 kilometrelik parkurunun startını, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uludağ'da doğa ve spor şöleni - Son Dakika

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