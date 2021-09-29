Uludağ yolunda trafik düzenlemesi - Son Dakika

Uludağ yolunda trafik düzenlemesi

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa-Uludağ yolunun Çekirge ile Yiğitali Jandarma Karakolu arasında kalan kesiminde yol yapım çalışması yapılacak.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa-Uludağ yolunun Çekirge ile Yiğitali Jandarma Karakolu arasında kalan kesiminde yol yapım çalışması yapılacak. Çalışmalar sebebiyle İnkaya çınarı ile Yiğitali Jandarma Karakolu arasındaki yol kesimi 01.10.2021 Cuma (yarın) gününden itibaren 1 ay süre ile taşıt trafiğine tamamen kapatılacak. Çekirge Meydanı ile İnkaya arasındaki yol kesimi 1. etap çalışmaları sırasında bölgesel olarak açık tutulacak. Uludağ Milli Parkı yönündeki bütün trafik şehir merkezinden hareketle Uludağ Yolu Caddesine yönlendirilecek. - BURSA

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