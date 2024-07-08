Ulukışla Devlet Hastanesinde Yangın ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde devlet hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

2024 Yılı HAP Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında Ulukışla Devlet Hastanesinde çalışma gruplarının katılımları ile yapılan tatbikat, Saha ve Masabaşı Tatbikatı ile Yangın ve Tahliye Tatbikatı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yangından etkilenen alanların kısmi tahliyesi ile binada bulanan hastaların ve mahsur kalanların kurtarılarak uygun hastanelere nakillerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Kurtarma çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetki çerçevesinde işbirliği ve koordinasyonuyla planlan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Yapılan tatbikat sonunda çalışma grupları ile tatbikat toplantısı gerçekleştirilerek durum değerlendirmesi yapıldı. - NİĞDE