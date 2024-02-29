Ulusal Etkinlik Haftası Kutlamalarıyla Hizmet Emekçileri ve Etkinlik Sektörü Moral Buldu

Hizmet emekçileri ve etkinlik sektörünün temsilcileri, 'Ulusal Etkinlik Haftası' kutlamalarıyla moral ve motivasyon buldu.
Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası Etkinlik-Sen, her yıl Şubat ayının son haftasını Ulusal Etkinlik Haftası olarak kutlamaya devam ediyor. Salgın ve doğal afetler sebebiyle sıkıntılı günler geçiren, iş ve kazanç kaybı yaşayan hizmet emekçileri ve etkinlik sektörünün temsilcileri, 'Ulusal Etkinlik Haftası' kutlamalarıyla bir araya geldi. Hatırlandıkları, moral ve motivasyon bulduklarını ifade eden Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, bu haftayı tüm yurtta tüm etkinlik sektörü sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarımız ile coşku ile kutlamayı ve geleneksel hale getirmeyi umut ettiklerini söyledi.
İl olarak Ankara'da Anıtkabir'e giden sektör temsilcileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk koyarken, Tüm Etkinlik-Sen il başkanlıkları da, kendi şehirlerinde törenler düzenleyerek 'Ulusal Etkinlik Haftası'nı Kutlamalarını başlattı. Daha sonra Kapadokya'da 2 gün süren buluşmada, Türkiye'nin her bölgesinden katılan Etkinlik-Sen İl başkanları ve STK temsilcileri bir araya geldi.
Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, Bursa ili teşkilatlanması hususunda çalışmalar yapmak üzere İl Başkanı olarak Tayfun Beklik'in atandığını belirterek kendisine yetki belgesini takdim etti.
İyi veya kötü günlerinde fedakarca hizmet eden, devletinin ve halkının her zaman yanında ve destekçisi olan işletme ve işverenlerimiz ile çalışanlarımızın hatırlandığı bir programa imza attıkları için mutlu olduğunu belirten Etkinlik-Sen Bursa İl Başkanı Tayfun Beklik, "Etkinlik ve hizmet sektöründe çalışan düğün salonları, etkinlik mekanı işletmecileri, prodüksiyon firmaları, menajerlik ajansları, organizasyon ve catering firmaları, restoran, cafe, lokanta ve otel işletmecisi işveren ve çalışan emekçileri topluluğu, ülke nüfusunda 20 milyon kişiyi etkiliyor. Tüm bu sektörlerin çatı kuruluşu Etkinlik-Sen olarak, bu büyük topluluğun belirli bir gün ve haftada anılıyor ve hatırlanıyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Problemlerimizin ve beklentilerimizin konuşulduğu, idarecilere sunacağımız projelerin değerlendirildiği böyle bir hafta herkes için çok anlamlı ve faydalı oldu" dedi. - BURSA
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