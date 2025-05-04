Ulusal Psikoloji Zirvesi: Geleceğin Işığı Çocuk ve Ergen Temasıyla Başladı - Son Dakika
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Ulusal Psikoloji Zirvesi: Geleceğin Işığı Çocuk ve Ergen Temasıyla Başladı

Ulusal Psikoloji Zirvesi: Geleceğin Işığı Çocuk ve Ergen Temasıyla Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen üçüncü Ulusal Psikoloji Zirvesi, ruh sağlığına dikkat çekmek ve çocukların gelişimsel süreçlerini ele almak amacıyla akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdi.

04.05.2025 08:28  Güncelleme: 08:30
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci topluluklarından Psikoloji Kulübü tarafından üçüncüsü düzenlenen Ulusal Psikoloji Zirvesi, başladı

Toplumda ruh sağlığına yönelik farkındalık oluşturmak, çocukluğun ve gençliğin dünyasına ışık tutmak ve psikoloji alanının önde gelen isimler ile öğrencileri bir araya getirmek amacıyla bu yıl "Geleceğin Işığı: Çocuk ve Ergen" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Ulusal Psikoloji Zirvesi, kapılarını psikoloji meraklılarına açtı.

İki gün sürecek zirvede Türkiye'nin farklı şehirlerinden akademisyenler, alanında uzman isimler ve öğrenciler çocuklar ile ergenlerin gelişimsel süreçlerini, bu süreçte karşılaştıkları psikososyal zorlukları ve sahip oldukları potansiyeli derinlemesine ele alacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Psikoloji Kulüp Başkanı Ozan Emir Çiftçi: Değişimlere Öncülük Etmeye Gayret Ediyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan Psikoloji Kulübü Başkanı Ozan Emir Çiftçi, psikoloji biliminin ürettiği bilgi birikimini toplumun her kesimine sunmak istediklerini belirterek: "Psikoloji kulübü olarak topluma dokunan, çocukların ve gençlerin hayatlarına değer katan projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca düzenlediğimiz seminerler, atölyeler ve sosyal sorumluluk projeleri ile de hem bireysel hem de toplumsal düzeyde olumlu değişimlere öncülük etmeye gayret ediyoruz. Bugün de benzer bir bilinçle bir aradayız. Unutulmamalıdır ki, çocukların sağlıklı gelişimi yalnızca bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumların geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bu bilinçle, her çocuğun yaşamında oluşturulacak olumlu bir etkinin, yarının daha adil ve daha güçlü bir toplum inşa edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci: Çocuk ve Ergenlerin Sağlıklı Gelişimi, Güçlü ve Sürdürülebilir Bir Toplum Olmanın Temelidir

Psikoloji Kulüp Başkanı Çiftçi'nin ardından kürsüye çıkan ETÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuzhan Ekinci Türkiye'nin dört bir yanından Erzurum'a gelen psikologlar, geleceğin psikolog adayları ve psikolojiye ilgi duyan ebeveynlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuk ve ergenlerin sağlıklı gelişimi, güçlü ve sürdürülebilir bir toplum olmanın temelidir. Bu doğrultuda bizler de psikoloji biliminin sunduğu bilgi birikiminden yararlanarak, çocuk ve gençlerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerini daha iyi anlamak ve desteklemek amacıyla bugün burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı birlikteliği son derece değerli buluyor; buradan doğacak fikirlerin ve paylaşımların, çocuklarımız ve gençlerimiz için umut dolu bir geleceğin inşasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak: Çocukların ve Gençlerin Ruhsal Sağlığı İçin Yapılan Her Çalışma Toplumun Psikolojik Direncine Yapılan Bir Yatırımdır

Selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise çocukların ve gençlerin ruhsal sağlığı için yapılan her çalışmanın doğrudan toplumun psikolojik direncine, üretkenliğine ve insani gelişimine yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak: "ETÜ olarak bizler öğrencilerimizin yalnızca akademik anlamda değil; aynı zamanda etik sorumluluk, toplumsal duyarlılık ve bilimsel inisiyatif konularında da gelişimlerine önem veriyoruz. Psikoloji kulübümüzün bu değerli etkinliği öğrencilerimizin bu vizyonu ne denli sahiplendiğinin en güzel göstergesidir. Bu yılki zirvenin başlığında geçen "Geleceğin Işığı" ifadesi tesadüfi değildir. Işık, yön gösterir, umut verir, aydınlatır. Bizler biliyoruz ki; bir çocuğun iyi oluşu yalnızca kendisini değil ailesini, çevresini ve zamanla içinde yaşadığı toplumu da aydınlatır. Burada bulunan her bir katılımcının, farklı disiplinlerden gelen bilgi birikimi ve deneyimi ile bu ışığa katkı sunacağına, çözüm yollarını birlikte tartışarak hem ulusal hem de yerel düzeyde etkili stratejilere zemin hazırlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle programın düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Sağlık, Eğitim, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulusal Psikoloji Zirvesi: Geleceğin Işığı Çocuk ve Ergen Temasıyla Başladı - Son Dakika

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