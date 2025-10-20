Uluslararası Apiterapi Kongresi Düzce\'de Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arıcılık Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Apiterapi Kongresi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İki yılda bir yapılması planlanan ve ilki Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Apiterapi Kongresi'nin ikincisine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, Rektör Yardımcısı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. Dr. Erkay Özgör ve Kıbrıs Arı Yetiştiricileri Birliği temsilcileri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, arı zehri başta olmak üzere arı ürünlerinin birçok hastalığa iyi geldiğinin ve tedavi edici özelliğinin bilindiğini dile getirerek "Bilimin rehberliğinde doğanın sunduğu şifayı insan sağlığına kazandırmayı hedefleyen tüm değerli bilim insanlarımızı ve emeği geçen akademisyenlerimizi kutluyor; kongrenin yeni iş birliklerine ve yenilikçi fikirlerin doğmasına vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ise apiterapinin arı ve arı ürünleriyle tedavi yöntemi olduğunu belirterek, son günlerde bunların yanı sıra arı havası ve arı yogası gibi uygulamaların da yapıldığından bahsetti. Özellikle apiair olarak bilinen kovan havasının solunmasıyla astım ve KOAH hastalarının tedavi edilebildiğine işaret eden Çelebi, apiterapinin geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın son derece önemli bir dalı olduğunu sözlerine ekledi.

Programda Kongre Eş Başkanı olan DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu "Arı Zehrinde Üretim Miktarı ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler" konulu sunum yaptı. Ayrıca kongrede Düzce Üniversitesi'nden; DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Biyoloji Bölümü'nden Arş. Gör. Eren Burak İşgören, Arş. Gör. Tuğba Kılıç ve Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nden Öğr. Gör. Songül Bir sunumları ile kongreye katkı sağladı.

Uluslararası Apiterapi Kongresi'nin üçüncüsünün, 2027 yılında yeniden Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.