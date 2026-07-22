Uluslararası Bilim Konferansı Atatürk Üniversitesi\'nde!

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırmalardaki uluslararası vizyonunu güçlendirmeye devam ederken, dünyanın önde gelen bilim insanlarından Prof. Nicholas A. Kotov'u akademik camiasıyla buluşturdu. Rektörlük Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlenen "Chiral Nanostructures and Graph Theory" başlıklı konferans, öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nanobilim, biyoesinli malzemeler ve biyomedikal mühendislik alanlarında dünyanın saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Michigan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Nicholas A. Kotov, gün boyunca gerçekleştirdiği iki ayrı sunumda "Chiral Nanostructures for Health Technologies" ile "Graph Theory for Biomimetic Engineering of High-Performance Materials" başlıklı çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Bilimsel içerikleriyle dikkat çeken konferans, disiplinler arası araştırmaların geleceğine ışık tutan önemli değerlendirmelere sahne oldu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilim, Güçlü İş Birlikleriyle Gelişir"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin araştırma odaklı vizyonunun temelinde uluslararası iş birliklerinin yer aldığını belirterek, böylesine seçkin bilim insanlarını Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Konuşmasında Prof. Nicholas A. Kotov'un nanobilim, biyoesinli malzemeler ve biyomedikal mühendislik alanlarında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla dünya bilimine yön veren isimlerden biri olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel ilerlemenin; iş birliği, fikirlerin özgürce paylaşılması ve güçlü uluslararası ortaklıklarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden seçkin bilim insanlarını akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimizle bir araya getirmek; yeni fikirlerin doğmasına, ortak araştırmaların gelişmesine ve toplum yararına bilimsel üretimin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Prof. Kotov'un ziyaretinin yalnızca bilimsel bir konferans olmanın ötesinde, iki kurum arasında gelişecek yeni akademik iş birliklerinin de önemli bir başlangıcı niteliği taşıdığını belirterek, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olarak uluslararası bilim ağını her geçen gün daha da genişlettiğini ifade etti.

Prof. Kotov: "Bilimsel Fikirlerin Paylaşılması Geleceğin En Büyük Yatırımıdır"

Konferans kapsamında gerçekleştirdiği sunumlarda katılımcılarla son yıllarda yürüttüğü araştırmaları paylaşan Prof. Nicholas A. Kotov, sağlık teknolojilerinde kiral nanoyapıların kullanım alanlarından biyomimetik mühendislikte grafik teorisinin sunduğu yeni yaklaşımlara kadar pek çok güncel bilimsel konuyu değerlendirdi.

Bilimsel gelişmenin disiplinler arası çalışma kültürüyle mümkün olacağını vurgulayan Prof. Kotov, farklı ülkelerden araştırmacılarla bilgi paylaşımının yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol üstlendiğini belirterek, genç araştırmacılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kotov, gösterilen misafirperverlik için üniversite yönetimine ve akademik camiaya teşekkür etti.

Uluslararası Bilim Ağı Güçleniyor

Konferans boyunca öğretim üyeleri ve öğrenciler, güncel araştırma alanlarına ilişkin Prof. Kotov'a sorular yöneltme ve bilimsel görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Etkinlik, özellikle genç araştırmacılar açısından uluslararası düzeyde bilimsel deneyimlerin paylaşılması ve yeni araştırma perspektiflerinin geliştirilmesi bakımından önemli kazanımlar sağladı.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konferansın düzenlenmesinde emeği geçen başta Prof. Dr. Aslı Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz olmak üzere tüm akademisyenlere teşekkür ederek, Prof. Nicholas A. Kotov'a katkılarından dolayı üniversite adına teşekkürlerini iletti. Hatıra takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından konferans programı sona erdi. - ERZURUM