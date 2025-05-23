Uluslararası Bursa Leylek Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Uluslararası Bursa Leylek Şenliği Başlıyor

23.05.2025 15:21  Güncelleme: 15:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediyeleri'nin katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Bursa Leylek Şenliği' 31 Mayıs'ta başlayacak. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in Adem Yılmaz ve leyleği Yaren'in hikayesini öne çıkarması, etkinliğe olan ilgiyi artırıyor. Şenlik, çeşitli etkinliklerle zenginleştirilecek.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediyeleri'nin katılımıyla düzenlenecek 'Uluslararası Bursa Leylek Şenliği', 31 Mayıs Cumartesi günü Eskikaraağaç, Fadıllı, Gölyazı, Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde başlıyor.

2011 yılında, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in girişimleriyle Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na dahil edilen Eskikaraağaç mahallesi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor. Uluabat Gölü kıyısında balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın, 14 yıl önce kayığına konan bir leyleğe balık ikram etmesiyle başlayan bu bağ, yıllar içinde milyonların ilgiyle takip ettiği bir dostluğa dönüştü. Her yıl göç mevsiminin ardından köye dönen leylek, Adem Yılmaz'ın kayığına konarak adeta dostunu selamlıyor. Bu nedenle leyleğe, "dost" ve "yoldaş" anlamına gelen "Yaren" ismi verildi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 9 yıl önce bu eşsiz anları fotoğraflamasıyla birlikte, Adem Amca ile Yaren leyleğin hikayesi Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gördü. Bugün bu özel buluşma, her yıl heyecanla beklenen simgesel bir buluşmaya dönüştü.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen birçok kurumun desteğiyle Eskikaraağaç'ın ekolojik değerini korumak amacıyla "Leylek Dostu Köy" projesini başlattıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, projenin şimdi daha kapsamlı bir boyutta sürdürüleceğini söyledi.

Bozbey, "Eskikaraağaç köyünün sahip olduğu ekolojik değere ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla, sorumluluk alanımız dışında olmasına rağmen bu projeyi başlatmıştık. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli projeyi şenlik havasında hayata geçiriyoruz. Köyümüzün daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için tanıtım ve yatırım çalışmaları yapacağız. Misafirlerimiz için çeşitli tesis ve alanlar planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Leylek Köyü'nü hak ettiği şekilde Bursamıza kazandıracağız" diye konuştu.

Bursa'da, bu yıl Uluslararası Bursa Leylek Festivali, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Karacabey Belediyeleri'nin katılımıyla daha kapsamlı bir şekilde düzenleniyor. 31 Mayıs-1 Haziran günlerinde yapılacak şenlik, Uluabat Gölü'ne kıyısı olan ve leyleklerin yuva yaptığı Karacabey'in Eskikaraağaç, Nilüfer'in Fadıllı ve Gölyazı, Mustafakemalpaşa'nın Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde yapılacak. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'daki Leylek Korteji ile resmi olarak başlayacak festival, gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 5 mahallede çocukların doyasıya eğlenebileceği oyun parkları, sürpriz yarışmalar, uçurtma şenliği, masal dinletileri, atölyeler düzenlenirken, her yaştan insanın katılabileceği çalıştaylar, fotoğraf sergileri, geziler, gösteriler, konserler, kayık turları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları da şenlik kapsamında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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