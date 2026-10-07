Uluslararası Göç Örgütü Yemen'de 200 bini aşkın kişinin evini terk ettiğini açıkladı

Yemen'de son günlerde yaşanan çatışmada 200 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapıla açıklamada, çatışmaların başından bu yana 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi. Yemen'de alevlenen çatışmaların yol açtığı krizin endişe verici olarak nitelendirildiği açıklamada, Eylül ayı ortasında 76 bin olarak açıklanan yerinden edilenlerin sayısının bugün itibariyle 200 bin aştığı aktarıldı.