Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ahıska Türkleri için yaptığı önemli çalışmalardan dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamı ödülüne layık görüldü. Ödül töreni Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

27.01.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Uluslararası İpekyolu yılın altın adamları ödülleri düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 21.'si düzenlenen ödül töreninde Ahıska Türkleri için yaptığı önemli çalışmalardan dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Yılın Altın Adamı" ödülüne layık görüldü.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve İpekyolu Dergisi tarafından Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 300 davetli yer aldı. Törende, Kassanov'a ödülü, Türk dünyasındaki kültürel ve ekonomik işbirliğine katkılarından ötürü takdim edildi.

Kassanov, ödül takdiminden sonra yaptığı konuşmada, Ahıska Türkleri ve Türk dünyası için yaklaşık 30 yıldır yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak, " Her zaman dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk soylarının birlik ve beraberlik içinde yaşaması için her zaman adımlar attım ve bu süreçte her türlü desteği sağladım. Bundan sonra da Türk Dünyası'nda birlik sağlayıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Diplomasi, Politika, İpekyolu, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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