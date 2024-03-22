Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Uluslararası Öğrencilerle İftar Yaptı

Yerel

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 35 farklı ülkeden gelen ve Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (ATATÖMER) Türkçe öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve bilimin merkezi olan Atatürk Üniversitesi, akademik çalışmaların dışında da aktif görevler üstlenerek öğrencilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayı münasebetiyle uluslararası uyruklu öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerle iftar sofrasında oruç açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ATATÖMER ve Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından (ERULDER) Müceldili Konağında düzenlenen iftar programına ayrıca, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti de katıldı.

İftar saatinden önce uluslararası öğrencilerle sohbet eden Rektör Çomaklı ve Başkan Sekmen, öğrencilerin sorunlarını, görüş ve isteklerini dinlediler. Yapılan her hizmetin öğrenciler için gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftarını öğrencilerle birlikte açtı.

"Her Geçen Yıl Üniversitemizdeki Uluslararası Öğrenci Sayısının Artmasından Büyük Mutluluk Duyuyoruz"

"Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde bizi bir araya getiren Rabbimize hamdüsenalar ediyorum. Mülk-i İslam'ın kilidi Erzurum'da aynı gönül dilini konuşan kardeşlerimizle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu da sizinle paylaşmak istiyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının burukluğu içerisinde bir yandan Ramazan ayının bereketini hissederken, diğer yandan Nevruz'la birlikte gelen yeni yılın bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

"Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin öğretim süreçlerini en etkili bir biçimde yapılandırmaya çalışırken aynı zamanda huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" diyen Rektör Çomaklı şunları aktardı: "Üniversitemizde huzur iklimini oluşturmanın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Yüksek Öğretim Kurulumuzun üniversitelerimizin uluslararasılaşması yönünde çizdiği vizyon çerçevesinde her geçen yıl Üniversitemizdeki uluslararası öğrenci sayısının artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bugün burada bizimle bulunan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programı, Nevruz Bayramı münasebetiyle hazırlanan etkinliklerin incelenmesi ve akabinde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ERZURUM