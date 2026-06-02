Uluslararası Öğrencilere Din Eğitimi Programı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Öğrencilere Din Eğitimi Programı Sona Erdi

Uluslararası Öğrencilere Din Eğitimi Programı Sona Erdi
02.06.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da uluslararası öğrencilere yönelik din eğitimi programı mezuniyet töreniyle tamamlandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Göç Koordinatörlüğü tarafından kentteki, üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen din eğitimi programı düzenlenen törenle sona erdi.

Hacı Mehmet Sayın Camii'nin ev sahipliğinde yürütülen program, kentte bulunan yabancı uyruklu ve geçici koruma altındaki öğrencilerin dini bilgi ve kültürel uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

8 aylık eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış ve mezuniyet törenine Afyonkarahisar İl Müftülüğü Şube Müdürü Muhammed Yeler, Göç Koordinatörü İl Vaizi Hacer Genç ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Programda bir konuşan Yeler, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dilerken, İl Müftülüğü olarak bu tür eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Törende başarılı öğrencilere belgeleri takdim edilirken, eğitime katkı sunan görevli hocalara da plaket ve çeşitli hediyeler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uluslararası Öğrencilere Din Eğitimi Programı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında 8 bin TL için tarih verildi Altında 8 bin TL için tarih verildi
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar 2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı Acil kodlu uyarı yapıldı Moda devi milyonca müşterinin verisini çaldırdı! Acil kodlu uyarı yapıldı
Transfer bitti denmişti Dortmund’dan Guirassy için açıklama Transfer bitti denmişti! Dortmund'dan Guirassy için açıklama

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 12:51:35. #7.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Öğrencilere Din Eğitimi Programı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.