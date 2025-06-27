Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen 2025 Bioderma Pro Beach Tour Aydın etabı ilk gününde sporseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Heyecanlı karşılaşmalara sahne olan etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular Tekstil Park'ın eşsiz atmosferinde kıyasıya mücadele ediyor.

29 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan organizasyonda karşılaşmalar 08.30-12.00 ve 18.00-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuva boyunca izleyiciler, heyecan dolu karşılaşmaları ücretsiz olarak takip edebilecek. - AYDIN