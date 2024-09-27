UMED'den Sözcü'ye Tepki

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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Sözcü Gazetesi'ne manşette yer verdiği bir haberden ötürü tepki gösterdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Sözcü Gazetesi'nde manşetten verilen bir habere tepki gösterdi. UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu, 28 Şubat darbe sürecinin yeşertilmesinde ve sonuca ulaşılmasında doğrudan işin içinde olanların yeni arayışlarıdır. Dün psikolojik harekat merkezlerinde pişirilen içeriğin gazetelere manşet yaptırılmasından farklı değildir. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'da vesayetçilerin emir eri olanların yeni operasyon arayışlarıdır. Vesayetçilerin, değerlerimizle kavgalı olanların gönüllü tetikçiliğidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA