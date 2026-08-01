Umman'da Tanker Vuruldu

Umman'ın Lima kenti açıklarında seyreden bir tankerin makine dairesinin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulması sonucu manevra kabiliyetini yitirdiği bildirildi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Lima sahilinin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda seyreden bir tankerin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı. Makine dairesinde hasar meydana gelen tankerin manevra kabiliyetini yitirdiği bildirildi. Herhangi bir can kaybı ya da çevresel etki meydana gelmediği aktarılırken, saldırı şüphesine yol açan olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. UKMTO, bölgedeki tüm gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı.