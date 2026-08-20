"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı

"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos\'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Carlos, hakkında ortaya atılan "Müslüman oldu" iddialarını reddetti. Carlos'un Müslüman bir kadınla evlenmesinin ardından ortaya çıkan iddialar gündeme gelirken, açıklamanın ardından gözlerden uzak tuttuğu eşi Souhaila Ettahiri de merak konusu oldu.

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos'un Müslüman olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ortaya çıkmasında Carlos'un Müslüman olan Souhaila Ettahiri ile evlenmesi ve çiftin düğününde İslami geleneklere yer verildiğine ilişkin haberler etkili oldu.

Brezilya'daki Müslüman toplumunun isimlerinden Sheikh Jihad Hammadeh'in Carlos'un İslamiyet'i seçtiği yönündeki açıklamaları da iddiaları güçlendirdi.

ROBERTO CARLOS İDDİALARI REDDETTİ

Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Roberto Carlos, Müslüman olmadığını açıkladı. Suudi Arabistan basınından Okaz'a konuşan Carlos, İslam dinine büyük saygı duyduğunu ancak din değiştirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Brezilyalı efsane, eşini namaz kılarken görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederken, Müslüman olduğu yönündeki söylentileri açık bir şekilde reddetti.

GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU EŞİ MERAK KONUSU OLDU

Carlos'un açıklamasının ardından bu kez gözler eşi Souhaila Ettahiri'ye çevrildi. Fas-Lübnan asıllı futbol menajeri Ettahiri ile hayatını birleştiren Roberto Carlos, evliliğini uzun süre kamuoyunun gözünden uzakta yaşamayı tercih etti. Carlos'un din değiştirdiğine yönelik iddiaların evliliği üzerinden ortaya atılması, çiftin birlikteliğini de yeniden gündeme taşıdı.

EŞİNİN İNANCINA SAYGI DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Roberto Carlos, Müslüman olduğu iddiasını reddederken eşinin inancına duyduğu saygıyı da özellikle vurguladı. Carlos'un açıklamasıyla birlikte, Müslüman eşi nedeniyle kendisinin de İslamiyet'i seçtiği yönündeki iddialara doğrudan yanıt gelmiş oldu.

Roberto Carlos, Fenerbahçe, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Müslüman oldu' iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

16:52
Amedspor’dan Fenerbahçe’ye olay sitem
Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
13:31
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 17:26:32. #7.13#
SON DAKİKA: "Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.