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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında dün sabah saatlerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, ziyaretlerinin ardından Ümraniye Belediyesi tarafından 'Dünya Yetimler Günü' sebebiyle düzenlenen iftar yemeğinde yetim çocuklar ile bir araya geldi. Çocuklar ile iftarını açan Yıldırım, daha sonra Santral Meydanı'nda bulunan Ramazan çadırında Bingöl ve Elazığ günlerine katıldı. - İSTANBUL