Ümraniye Belediyesi Çözüm ve Çağrı Merkezi, Son Beş Yılda 1 Milyon 285 Bin Vatandaşa Destek Sağladı

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Ümraniye Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurduğu Çözüm ve Çağrı Merkezi aracılığıyla son beş yılda toplam 1 milyon 285 bin vatandaşa destek sağladı. Bu merkezler, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak önemli bir görev üstleniyor.

Çözüm ve Çağrı Merkezi, vatandaşları ilgili birimlere yönlendirme, soruları yanıtlayıp talepleri dinleyerek sorunları çözme görevlerini üstleniyor. Yılda ortalama 160 bin çağrı karşılanarak, 89 bin talep ve şikayet de kayıt altına alındı. Vatandaşlar, telefon üzerinden, sosyal medya mecralarından veya yazılı olarak bu merkezlere ulaşabilecekleri gibi belediyeye gelerek şahsen de başvuru yapabiliyorlar.

7/24 hizmet veren çözüm merkezi, son beş yılda yaklaşık 800 bin çağrıya yanıt verirken, 34 bini sosyal medya, 407 bini telefonla ve 6 bin 500 civarındaki talep ve şikayeti de şahsen olmak üzere toplam 447 bin talep ve şikayetleri kayıt altına aldı. Ayrıca çözüm merkezi de 50 bin vatandaşa belediye hizmetleri hakkında bilgi sağlamış ve acil durumlarda rehberlik etmiş durumda. Son 5 yılda çözüm merkezi ve çağrı merkezi, toplamda 1 milyon 285 bin vatandaşa destek sağladı. Bu merkezler, her türlü kriz anında belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi görerek aktif görev alıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çağrı ve çözüm merkezlerimiz sayesinde vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirdik. Onların beklentilerini karşılamak ve sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL