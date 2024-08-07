Ümraniye Belediyesi Çözüm ve Çağrı Merkezi, Son Beş Yılda 1 Milyon 285 Bin Vatandaşa Destek Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ümraniye Belediyesi Çözüm ve Çağrı Merkezi, Son Beş Yılda 1 Milyon 285 Bin Vatandaşa Destek Sağladı

Ümraniye Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurduğu Çözüm ve Çağrı Merkezi aracılığıyla son beş yılda toplam 1 milyon 285 bin vatandaşa destek sağladı. Bu merkezler, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak önemli bir görev üstleniyor.

07.08.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurduğu Çözüm ve Çağrı Merkezi aracılığıyla son beş yılda toplam 1 milyon 285 bin vatandaşa destek sağladı. Bu merkezler, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunarak önemli bir görev üstleniyor.

Çözüm ve Çağrı Merkezi, vatandaşları ilgili birimlere yönlendirme, soruları yanıtlayıp talepleri dinleyerek sorunları çözme görevlerini üstleniyor. Yılda ortalama 160 bin çağrı karşılanarak, 89 bin talep ve şikayet de kayıt altına alındı. Vatandaşlar, telefon üzerinden, sosyal medya mecralarından veya yazılı olarak bu merkezlere ulaşabilecekleri gibi belediyeye gelerek şahsen de başvuru yapabiliyorlar.

7/24 hizmet veren çözüm merkezi, son beş yılda yaklaşık 800 bin çağrıya yanıt verirken, 34 bini sosyal medya, 407 bini telefonla ve 6 bin 500 civarındaki talep ve şikayeti de şahsen olmak üzere toplam 447 bin talep ve şikayetleri kayıt altına aldı. Ayrıca çözüm merkezi de 50 bin vatandaşa belediye hizmetleri hakkında bilgi sağlamış ve acil durumlarda rehberlik etmiş durumda. Son 5 yılda çözüm merkezi ve çağrı merkezi, toplamda 1 milyon 285 bin vatandaşa destek sağladı. Bu merkezler, her türlü kriz anında belediye ve vatandaş arasında köprü vazifesi görerek aktif görev alıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çağrı ve çözüm merkezlerimiz sayesinde vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirdik. Onların beklentilerini karşılamak ve sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulmak bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ümraniye Belediyesi Çözüm ve Çağrı Merkezi, Son Beş Yılda 1 Milyon 285 Bin Vatandaşa Destek Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 00:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi Çözüm ve Çağrı Merkezi, Son Beş Yılda 1 Milyon 285 Bin Vatandaşa Destek Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement